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Хореограф Мигель высказался о причинах закрытия шоу «Танцы» на ТНТ

Шоу-бизнес
Хореограф Мигель высказался о причинах закрытия шоу «Танцы» на ТНТ
 /  Фото предоставлено организаторами шоу «Безликие»

Москва, 23 апреля. Известный российский хореограф Мигель огорчил фанатов, что популярное шоу «Танцы» закрывается. По его словам, проект просто изжил себя и стал «слишком телевизионным».

Уже в субботу, 24 апреля, выйдет последний выпуск финального сезона «Танцев». Зрители наконец-то узнают имя счастливчика, который получит звание «Лучшего танцора страны» и денежный приз — шесть миллионов рублей. Хореограф и один из наставников проекта Мигель заявил, что перезапуска программы не будет — это действительно последний сезон.

«Я думаю, что он больше никогда не вернется. Все. Я же понимаю и чувствую это: вижу и знаю. Проекта «Танцы» на ТНТ больше не будет. Есть телевидение, а есть отдельно проект «Танцы»», — объяснил Мигель в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению хореографа, проект стал слишком телевизионным. С каждым новым сезоном «Танцы» теряли индивидуальность, подстраиваясь под формат канала. Мигель считает, что «дальше будет уже хуже», поэтому лучше попрощаться со зрителями сейчас.

«У нас стало меньше концертов, мы даже не успеваем участника раскрыть, потому что зрителям интереснее смотреть кастинги», — рассказал наставник шоу.

Популярный российский хореограф ранее рассказал о скверном характере певицы Аллы Пугачевой, с которой ему довелось сотрудничать. По словам Мигеля, вспоминать о тех временах, когда он сотрудничал с Примадонной, ему неприятно.

танцы мигель тнт
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