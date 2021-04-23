Навальный заявил о прекращении голодовки

Владимир, 23 апреля. Осужденный блогер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку. По его словам, «выход» будет тяжелым процессом и займет 24 дня.

Блогер рассказал, что накануне медики, которым он доверяет, сделали заявление. Осужденный отметил, что, ознакомившись с ним, он решил «выходить из голодовки».

Навальный ранее жаловался на плохое самочувствие, боли в разных частях тела и настаивал, чтобы им занимались медики, не связанные с ФСИН. Осужденного осмотрели сторонние врачи. Омбудсмен Татьяна Москалькова впоследствии заявила, что медики не выявили угрозу жизни Навального. Всю необходимую медпомощь он получает в полном объеме, сообщал ФАН.