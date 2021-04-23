Рогозин: эскизный проект космического ракетного комплекса «Байтерек» завершен

Москва, 23 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проектирование стартового комплекса «Байтерек» проходит согласно графику.

По словам Рогозина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры завершает работу над эскизным проектом стартового комплекса, после чего наступит этап разработки документации и исполнения материальной части.

Глава Роскосмоса также отметил, что в рамках проекта «Байтерек» российская сторона развернула в полной мере и финансирует работы, которые следуют графику создания ракетно-космического комплекса «Союз-5». Он добавил, что на текущий момент ракета «Союз-5» готовится к динамическим испытаниям. Известно, что первый запуск данной ракеты запланирован на 2023 год.

Ранее в Роскосмосе рассказали о полезной нагрузке для ракеты-носителя «Амур».

Научно-энергетический модуль (НЭМ) будет переработан для новой российской орбитальной станции, передает сайт 360tv.ru.