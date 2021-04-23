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Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 15:12
Политика
Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 23 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы.

С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора пригласил российского лидера на личную встречу. После этого Белый дом решил ввести санкции в отношении некоторых граждан РФ и организаций.

Как стало известно ранее, угрозы Байдена в адрес России могут обернуться «жестким ответом» для США.

путин сша матвиенко байден
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