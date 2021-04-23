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Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года
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Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 15:36
Общество
Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года
svo.aero  /  Пресс-служба аэропорта «Шереметьево»

Москва, 23 апреля. Аэропорт Шереметьево планирует открыть терминал С в начале следующего года, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Федор Сытин.

Терминал С предназначен для обслуживания пассажиров, прилетающих из-за границы. Для возобновления работы необходимы достаточные объемы работающих международных авиалиний, отметил представитель аэропорта.

«Мы очень рассчитываем открыть терминал C в следующем году. Надеемся сделать это с самого начала года», — заявил Сытин.

Терминал С в Шереметьево открыли в январе 2020 года, но в марте того же года его вынуждены были законсервировать по причине отсутствия пассажиропотока на фоне пандемии COVID-19. В тот же период была остановлена работа терминалов E, D и F.

Россия планирует возобновление авиасообщения с новыми странами не ранее окончания майских праздников. Такое решение принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

шереметьево открытие терминал
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