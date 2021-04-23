В РКК «Энергия» назвали сроки полета первых космонавтов на российскую орбитальную станцию

Королев, 23 апреля. Первые космонавты смогут отправиться на новую российскую орбитальную станцию уже в 2026 году. Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как отметил первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев, первая пилотируемая экспедиция на российскую станцию будет возможна, если в 2025 году успешно пройдет запуск Научно-энергетического модуля.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с отрядом российских космонавтов создание национальной орбитальной станции. По его словам, во время встречи речь также шла о новой ракетно-космической технике и программе полетов.

До этого глава Роскосмоса объяснял, почему России необходимо построить собственную станцию.