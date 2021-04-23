Подкоголь официально стал национальным брендом Марий Эл

Йошкар-Ола, 23 апреля. Уникальное самобытное блюдо марийской кухни — подкоголь — презентовали в Йошкар-Оле как национальный бренд. Это мучное изделие, напоминающее вареники, пельмени и хинкали.

Выдан соответствующий патент, подтверждающий, что подкоголь — это национальный бренд Республики Марий Эл. Раньше в список национальных брендов региона входили только три позиции. Это Горномарийский кравец, гусли и сыр «Сернурская легенда».

«Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поставила задачу перед всеми российскими субъектами зарегистрировать товарные знаки по наименованиям их места происхождения», — цитирует «Медиапоток» заместитель председателя правительства республики Михаил Васютин.

Чтобы мучное блюдо получилось вкусным и полезным, нужно уделить внимание выбору муки. Она бывает пшеничной, ржаной, гречневой, рисовой, кукурузной, овсяной, гороховой, тонкого помола или обдирной, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По возможности следует минимизировать употребление блюд из муки мелкого помола, посоветовала главный врач сети частных медицинских клиник Алена Глушакова. Она наименее полезна для организма.