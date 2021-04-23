ВСУ установили на окраине Попасной сотни противотанковых мин

, 23 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают проводить массированное минирование Донбасса, размещая взрывные устройства близ дорог и жилых районов.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

«Военнослужащие 92-ой бригады (ВСУ. — Прим. ред.) в двух местах в полях на восточной окраине Попасной к северу и югу от автодороги Т0504 установили 430 противотанковых мин ТМ-62», — отмечается в релизе представителей ЛНР.

Ранее сообщалось об артиллерийском ударе ВСУ по городу Горловка, расположенному в ДНР. О фатальных последствиях для украинской армии при столкновении с ВС РФ информировал сайт 360tv.ru.