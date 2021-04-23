Геноцид армянского народа: признание в РФ, двойные стандарты США, тюрьма в Турции

Уже десятки стран, включая Россию, признали геноцид армянского народа в 1915 году. На днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден в ходе выступления, приуроченного ко Дню памяти 24 апреля, планирует официально признать геноцид армян в Османской империи. Повлияет ли это признание на международные отношения США, Турции и Азербайджана? Почему, несмотря на очевидные факты, некоторые страны до сих пор отрицают геноцид? Эти вопросы обсудили эксперты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Геноцид армянского народа, произошедший на территории Османской империи в 1915 году, остался в то время незамеченным мировым сообществом. И на то были причины, сказал в ходе обсуждения профессор, академик Академии военных наук Вреж Арутюнян.

«Это был разгар Первой мировой войны, но резня людей продолжалась до 1923 года. В мире творилась жестокость и хаос, в этой ситуации ни англичане, ни немцы не стали говорить о трагедии маленького армянского народа. Когда людей не просто расстреливали, а в прямом смысле резали. За это время погибли 1,5 миллионов человек», — рассказал профессор.

Если бы в то время мировая общественность дала адекватную оценку происходящему, приняла меры, вероятно, во время Второй мировой войны еврейскому народу удалось бы избежать холокоста.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В январе была передача, посвященная снятию блокады Ленинграда. Когда дали краткое слово выступающим, я выразил сочувствие еврейскому народу потому, что 27 января — это День Холокоста, унесшего жизни шести миллионов человек. Для маленького народа это национальная трагедия. Возможно, Холокост был бы не таким, а может, его вообще не было бы. Просто тогда резне армянского народа не дали международную оценку», — высказался Арутюнян.

Какие-то из страны признают геноцид армянского народа, какие-то — нет, но Турция пошла дальше всех. По словам академика, в Турецкой Республике предусмотрена уголовная статья для лиц, которые признают те страшные события геноцидом.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Член Координационного совета российско-армянских организаций, председатель общественной организации «Хачмерук» Ваган Бабаханян, обсуждая события тех дней, напомнил и о Шамхорской бойне. Тогда мусаватисты вырезали русских солдат, возвращавшихся домой с Кавказского фронта. Поэтому он считает, что «речь идет не только о геноциде армян, а о геноциде христианского народа». Относительно того, какие будут последствия, если Байден все же официально признает геноцид армянского народа Османской империей, спикер ответил уклончиво.

«В Армении смутное положение, поэтому трудно делать прогнозы. Но это неважно, главное — факты. Геноцид — это сейчас политический капитал, а в политике можно торговаться. Но само понятие этого слова аморально», — прокомментировал Бабаханян.

В ходе прямого эфира слово было предоставлено и представителю азербайджанской стороны, политологу, эксперту Валдайского клуба Фархаду Мамедову. Он сказал, что Азербайджан, как и Турция, не признает геноцид армян 1915 года.

«Для нас это исторические процессы, которые происходили. Но все не так, как сейчас преподносится. Да, армяно-курдская резня была. И армянская, и турецкая, и азербайджанская стороны за все эти годы подготовили большие исследования. Турецкое правительство несколько раз предлагало представителям Армении приехать и изучить архивы республики. Но ничего не происходит. <…> Можно высказать сожаление относительно тех событий, но жертвы были с обеих сторон. В это время шел дележ», — прокомментировал политолог.

Prt Scr youtube.com / Valdai Club

По его мнению, если даже президент США официально признает факт геноцида армянского народа, то ничего особенного в международных отношениях стран не изменится. Все ограничится высказываниями и демаршами на дипломатическом уровне. Но про это все быстро забудут.

С другой стороны, отметил он, сейчас основная проблема в том, что интересы Республики Армении и армянской диаспоры расходятся.

«Дело в том, что Армения не имеет выхода к морю и ей нужны хорошие отношения с соседями — Турцией и Азербайджаном. Вспомните 2009 год, когда шел процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Как приняла это диаспора? А ведь они живут за рубежом, а не в Армении», — подчеркнул он.

Особый нарратив, созданный диаспорами, и нагнетание ситуации в подобных вопросах, мешают установлению добрососедских и взаимовыгодных отношений между странами, считает Мамедов, а это только вредит Армении.