Мать с младенцем погибли от угарного газа в Тульской области

Тула, 23 апреля. Угарный газ унес жизни людей в Тульской области.

Трагедия произошла в Богородицке. В квартире дома на улице Спортивной обнаружены тела молодой женщины и ее пятимесячного сына. Их обнаружил без признаков жизни вернувшийся домой глава семьи.

В качестве основной версии следователи рассматривают отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. В ходе следственных действий будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего.

«Наши сотрудники выезжали на место происшествия, работали до шести утра. Осматривали все: и газовое оборудование, и на крышу поднимались, осматривали вентиляционные каналы, дымоходные трубы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Зинаида Каминская.

Нынешней весной в Тульской области фиксируется уже третье подобное происшествие. Ранее ФАН сообщал, что от отравления угарным газом погибла семья в Киреевском районе региона. Позже еще трое человек скончались в Туле, находясь в салоне автомобиля.