Семь новых ярмарок заработают в Волгограде в 2021 году

Волгоград, 23 апреля. В Волгограде до конца года создадут сразу семь ярмарочных площадок, они появятся в Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах.

Подготовка к открытию началась. Места для ярмарочной торговли подбирали с учетом мнения жителей и предпринимателей. Все они будут в шаговой доступности от крупных жилых массивов.

«В первую очередь они предназначены для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, а также дачников и садоводов», — сообщили «Волгоградской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В Краснооктябрьском районе ярмарки появятся на улицах Библиотечной и Башкирской. На западе города площадку оборудуют на пересечении улиц Ангарской и Осипенко. Еще один объект откроют в Дзержинском районе на пересечении Кутузовской и 51-й Гвардейской. В Ворошиловском — на улицах Кузнецкой и Саши Филиппова.

Действующая ярмарка на улице Академика Богомольца недавно на две недели приостановила работу по решению суда за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Нарушения выявило Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.