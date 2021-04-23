Российский проект «воздушных минных полей» впечатлил западного эксперта

Вашингтон, 23 апреля. Разработка российских специалистов по созданию «воздушных минных полей» является необходимым шагом, считает эксперт из США.

Россия планирует использовать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Основная задача данного оружия заключается в уничтожении других БПЛА. С их помощью можно будет полностью закрывать часть воздушного пространства от действий дронов неприятеля. Широкое распространение беспилотников потребовало создания и соответствующей защиты от них, заметил аналитик американского издания The National Interest.

«Ланцет» способен атаковать цели по указанным координатам, или выполняя приказ оператора боевой системы. Дрон способен падать на цель со скоростью в 180 км/ч. Существует и функция «парящих часовых». Благодаря такой особенности ВС России смогут защищать воздушное пространство от вражеских беспилотников.

Вдобавок к высоким боевым качествам, использование боеприпасов вроде «Ланцетов» экономически выгодно. В подобном случае стоимость уничтожения дрона можно будет сопоставить со стоимостью самого БПЛА, считает автор.

О разработке «Ланцета» ранее сообщили в компании ZALA Aero. Также в Подмосковье началось строительство по производству российских ударных беспилотников, передает сайт 360tv.ru.