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Появилось видео из колонии, где сидит Навальный

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 15:07
Происшествия
Появилось видео из колонии, где сидит Навальный
Федеральное агентство новостей

Владимир, 23 апреля. В Сети опубликовали видео из колонии, где сидит осужденный по делу «Ив Роше» Алексей Навальный. На кадрах арестант, похожий на блогера, делает зарядку.

На кадрах запечатлен человек, похожий на заключенного Алексея Навального, он подходит к турнику и начинает делать упражнения. В ролике арестант чувствует себя вполне здоровым и сильным, судя по тому, с какой легкостью он подтягивается несколько раз. Пользователи Сети считают, что запись доказывает отменное здоровье блогера.

Ранее стало известно, что Навальный объявил голодовку и потребовал оказать всю необходимую помощь. Соратники блогера сообщали, что осужденный якобы находится в плохом состоянии. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что Навальный получает всю необходимую терапию, в том числе капельницы из питательных смесей, сообщал ФАН. Опасений за состояние его здоровья нет, добавила омбудсмен.

навальный зарядка арестант
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