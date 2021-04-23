Анна Кузнецова: Кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия

Москва, 23 апреля. Инициатива о возврате половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря может подтолкнуть развитие их инфраструктуры. Такое мнение в интервью ФАН выразила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, многие детские загородные лагеря сегодня находятся в плачевном состоянии.

«Хочется, чтобы эта мера поддержки простимулировала развитие инфраструктуры летних оздоровительных лагерей, тех организаций отдыха, которые оказались в тяжелейшей ситуации из-за пандемии в прошлом году и буквально на грани жизни и смерти находятся», — рассказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что сегодня нельзя говорить о полноценной системе летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних. По словам Кузнецовой, лишь 5% российских детей в прошлом году смогли воспользоваться такой возможностью, в том числе из-за связанных с пандемией ограничений. Низкий охват детей организованным отдыхом привел к увеличению по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза количества детских смертей и в 70 раз — числа пострадавших детей.

«Эта мера может позволить поддержать организации летнего оздоровительного отдыха, если будет максимальная наполняемость — она у нас на уровне 70% обозначена Роспотребнадзором. Очень важно посмотреть, как это будет применяться на практике. Мы сейчас до конца не видим, какие это будут семьи, какие категории детей будут охвачены этой формой поддержки. Я думаю, в ближайшее время мы получим ответы на эти вопросы. Но такой подход, безусловно, точен и способствует повышению доступности летнего отдыха для детей», — резюмировала Кузнецова.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание здоровью детей, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Он предложил сделать детский оздоровительный отдых максимально доступным за счет компенсации половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.