Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 23 апреля. Именитый португальский форвард Криштиану Роналду намерен вернуться в английский «Манчестер Юнайтед» и готов пойти на понижение зарплаты.

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Об этом сообщили журналисты Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации зарубежного издания, 36-летний нападающий готов пойти на понижение зарплаты. В «Ювентусе» Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год. В случае, если переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» состоится, нападающий будет получать не меньше 20 миллионов евро. В составе «красных дьяволов» португалец трижды выигрывал АПЛ, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Роналду лучшим футболистом в истории футбола. Он восхитился нападающим, который выступает на профессиональном уровне с 2002 года.