Индийские больницы не выдержали второй волны пандемии коронавируса

Индийские новости похожи на фронтовые сводки, в которых передают информацию о количестве погибших вслед за отчетом о том, на сколько часов осталось кислорода в больницах крупнейших городов. Пекин предлагает свою помощь, а США до сих пор не сняли эмбарго на поставку жизненно важных для Индии компонентов производства вакцин. Самолеты ВВС перевозят запасы кислорода между штатами, чтобы помочь системе здравоохранения, но, несмотря на это, министр внутренних дел продолжает предвыборную агитацию в одном из штатов.

Что происходит в Индии и каковы будут главные экономические и политические последствия второй волны пандемии, расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Вторая волна в цифрах

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции оказалась более заразной и смертоносной, хотя уровень смертности от вируса в Индии все еще относительно низок. Однако система здравоохранения страны рушится на фоне резкого всплеска заболеваемости.

В Индии 18 июня прошлого года было зарегистрировано 11 000 случаев заражения COVID-19, и в течение следующих 60 дней прибавлялось в среднем по 35 000 новых заболеваний каждый день.

Федеральное агентство новостей /

В начале второй волны, 10 февраля, в Индии было 11 000 зараженных, и в течение следующих 50 дней среднесуточный показатель составлял около 22 000 случаев. Но в последующие 10 дней их число резко возросло, и среднесуточный показатель достиг 89 800.

В последние три дня ежедневный прирост количества заболевших превысил 300 000 человек.

В стремительном распространении второй волны эксперты обвиняют большие религиозные собрания, возобновление работы многих общественных мест и многолюдные предвыборные митинги. Острой критике подверглось решение правительства Нарендры Моди о поставке значительного количества антикоронавирусных вакцин на экспорт.

Обстановка в больницах

Многие индийские города сообщают о хронической нехватке больничных коек.

Правительства нескольких штатов в срочном порядке открывают новые больницы, но эксперты говорят, что будет трудно идти в ногу с темпами роста числа инфекций. В таких городах, как Дели, Мумбаи и Ахмадабад, в больницах почти не осталось свободных мест. Индийские пользователи Twitter показывают фотографии, на которых пациенты делят на двоих одну кровать.

Scenes from inside and outside a COVID-19 hospital, amidst the spread of the coronavirus disease in New Delhi, India April 15, 2021.

India recorded more than 200,000 positive cases and 1,000+ deaths today. @Reuters pic.twitter.com/yChcBgxwM3 — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) April 15, 2021

Ситуация с поставками кислорода в больницы настолько печальна, что правительство запретило его продажу для промышленных целей. Перевозящие кислород транспортные средства освобождены от налогов и необходимости получать пропуска при пересечении границы штатов. Для экстренной доставки запасов кислорода в наиболее пострадавшие регионы привлечены самолеты ВВС Индии. Несмотря на это, сегодня ряд больниц Нью-Дели и соседнего со столицей города Нойда сообщили о том, что кислород закончился.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, власти открывают экстренные коронавирусные больницы в банкетных залах, на вокзалах и в гостиницах. Заморожен экспорт вакцин — решение, которое будет иметь глубокие последствия для развивающегося мира, зависимого от индийского производства.

Вторая волна COVID-19 и экономика

Несмотря на коллапс системы здравоохранения, экономисты достаточно оптимистичны в своих оценках того влияния, которое вторая волна окажет на экономический рост. Секторы, подверженные риску, составляют менее 6% экономики, уверены специалисты японского финансового холдинга Nomura Сонал Варма и Ауродип Нанди.

Explained Ideas: Will the second wave of Covid-19 derail India’s economy? - The Indian Express https://t.co/cQ2fkf7paO — Sakina Noor (@Sakina_Noor_) April 10, 2021

В поддержку своей позиции они приводят следующие аргументы.

Во-первых, введены гораздо более мягкие ограничения, чем во время первой волны. Если отдельные службы и отрасли пострадают, они все же работают, хотя и не в полном объеме. Остальная часть экономики — сельское хозяйство, промышленность и даже такие сферы услуг, как строительство, связь, торговля, — предположительно, останутся в значительной степени незатронутыми.

«По нашим оценкам, на долю секторов, подверженных риску, приходится менее 6% экономики», — пишут Сонал Варма и Ауродип Нанди.

Во-вторых, фирмы и потребители быстро приспособились к новой реальности, и связь между меньшей мобильностью и слабой экономической активностью постепенно снижается.

В то время как спрос на электроэнергию и доходы от железнодорожных грузовых перевозок остаются относительно устойчивыми, наблюдается снижение транспортных заторов и прибыли от железнодорожных пассажирских перевозок.

В-третьих, темпы вакцинации. Предполагается, что к концу 2021 года Индия проведет вакцинацию 40–45% своего населения. По мере того как будет расти количество привитых граждан, должна произойти «окончательная разблокировка» экономики, и сектор услуг заработает в полную силу.

pixabay.com /

Сонал Варма и Ауродип Нанди ожидают, что во втором квартале начнется синхронное восстановление глобального роста во главе с США, что должно оказать некоторое благотворное влияние на экономическое развитие Индии. Исторически цикл роста Индии двигался синхронно с глобальным циклом благодаря торговым и инвестиционным связям.

«Мы ожидаем, что реальный рост ВВП останется положительным и продолжит расти в 4-м квартале 2020–2021 годов. Однако ухудшение второй волны означает, что последовательный импульс в первом квартале 2021–2022 годов, скорее всего, будет слабее, хотя в годовом исчислении рост все еще будет выше 30% в этом квартале, а общий рост в 2021–2022 годах должен быть выше прогноза Резервного банка Индии в 10,5%», — заключают аналитики Nomura.

Международный отклик на ситуацию в Индии

В то время как Соединенные Штаты до сих пор не дали положительного ответа на просьбу Индии снять эмбарго на поставку компонентов для производства вакцин, Россия, Китай и даже Пакистан предложили свою помощь.

Несмотря на то, что российская вакцина «Спутник V» прибудет в Индию только в конце мая, Москва намерена поставлять медицинский кислород и лекарственный препарат «Ремдесивир», считающийся эффективным для лечения коронавируса. Импорт, скорее всего, начнется в ближайшие 15 дней.

Russia Offers Remdesivir And Medical Oxygen Supply To India Amid Surge In Covid Caseshttps://t.co/1uF0jGFWtn — Swarajya (@SwarajyaMag) April 23, 2021

Россия заявила, что готова поставлять от 300 000 до 400 000 инъекций «Ремдесивира» в неделю, и по мере возможности эта цифра будет увеличена. По словам официальных лиц, в ближайшее время начнутся переговоры о поставках кислорода морскими перевозками.

Китай предложил индийскому правительству любую необходимую помощь. Хотя Нью-Дели не принял и едва ли примет китайскую поддержку, примечателен сам факт этого предложения на фоне молчания администрации Джо Байдена о снятии эмбарго на поставки необходимых Индии компонентов для производства вакцин.

В пакистанском Twitter набирает популярность хештег #Indianeedsoxygen — «Индии нужен кислород». Жители обращаются к премьер-министру Имрану Хану с просьбой помочь Нью-Дели с поставками кислорода.

Top trend in Pakistan #IndiaNeedsOxygen . This is what humanity is. May Allah grant mercy in India. Ameen

???????? ♥️ ???????? pic.twitter.com/q5zhp3bi6I — Ehشام Fida ???????? (@eh_sham_fida_) April 22, 2021

Последствия второй волны

Исходя из текущей ситуации, есть три главных вопроса, на которые окажет влияние вторая волна.

Первый — дальнейшее сближение США и Индии. Если Джо Байден не откроет индийским производителям вакцин доступ к необходимым им американским фармацевтическим компонентам, можно будет считать закрытым вопрос об отходе Индии от «политики неприсоединения» и заключении полномасштабного союза с США. В таком случае где же партнеры Индии по «четверке» в этой тяжелейшей для страны ситуации, и почему они безмолвствуют?

Global Look Press / Doug Mills

Второй — переизбрание Нарендры Моди на третий срок в 2024 году. Оппозиция и многие видные эксперты обвиняют его в бездействии во время спада первой волны пандемии и в неадекватном реагировании на ситуацию. Правительство разрешило проведение религиозного фестиваля Кумбха Мела, который посетило 3,5 миллиона паломников без соблюдения каких-либо санитарных норм.

Партия премьер-министра — Индийская народная партия, или БДП, невзирая на уже начавшуюся вторую волну пандемии, так и не прекратила многотысячные предвыборные ралли в штате Западная Бенгалия. За последний месяц рост заболеваемости коронавирусом в этом штате составил 1300%.

Министр внутренних дел Индии и один из лидеров партии БДП Амит Шах продолжил предвыборную агитацию даже в то время, когда Нью-Дели уже докладывал об отсутствии кислорода в больницах. Огромное недовольство вызывает тот факт, что Индия в 2021 году увеличила экспорт медицинского кислорода и в итоге сама осталась без запасов.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля/Михаил Метцель

Третий — за время первой волны пандемии уровень бедности в Индии вырос в два раза. Что произойдет после второй, и сколько лет понадобится индийцам, чтобы восстановить доковидный уровень жизни?

Ошибки правительства в ответ на распространение пандемии в 2020 году можно было объяснить неготовностью и уникальностью ситуации. В 2021-м уже нельзя говорить о неготовности — нужно говорить о некомпетентности. Индия расплачивается за легковесное отношение к предупреждениям медицинских экспертов и европейскому опыту.