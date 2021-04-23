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Алена Водонаева устроила скандал в больнице после перенесенного микроинсульта

Шоу-бизнес
Алена Водонаева устроила скандал в больнице после перенесенного микроинсульта
vk.com  /  Алена Водонаева

Москва, 23 апреля. Звезда «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева сбежала из больницы в одних тапочках после госпитализации с микроинсультом. Ее не устроили условия и отношение медперсонала.

На днях Водонаеву срочно доставили в одну из московских больниц. Врачи диагностировали микроинсульт, поэтому оставили звезду в медучреждении для лечения и дополнительных тестов. Пациенту в первый же день возмутило отношение персонала. По мнению Водонаевой, ей не оказали должного ухода. В реанимации девушке поставили капельницу с препаратом, от которого ей стало плохо. Медсестра убрала раствор, но не поинтересовалась состоянием звездной пациентки.

«Ни один врач после этого ко мне не зашел. Вообще! Видимо, обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре», — написала участница «Дома-2» в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущую настолько задело поведение сотрудников больницы, что решила пожаловаться своим подписчикам в соцсети. Позже Водонаева и вовсе попросила ее выписать и отправилась домой, без рекомендаций относительно дальнейшего лечения.

«Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на «скорой». Вот как я их выбесила. Только простите, чем? Я икру, может, черную требовала? Или каких-то особых привилегий?» — недоумевает звезда.

Как только Алена Водонаева поступила в реанимацию, она успела записать несколько роликов и выложить их в Stories. На видео слышно, как журналистка еле выговаривает слова.

здоровье скандал дом-2 водонаева
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