Турецкая компания выпустила видео с уничтожением цели, напоминающей «Панцирь-С1»

Анкара, 23 апреля. Турецкая компания Roketsan опубликовала компьютерную видеозапись уничтожения установки, внешне похожей на «Панцирь-С1».

Анимационный ролик демонстрирует беспилотный аппарат турецкого производства Akıncı. Дрон наносит удар по цели, напоминающей по очертаниям российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Соответствующая видеозапись была опубликована на официальном аккаунте предприятия в соцсети Twitter.

В СМИ ранее сообщили о том, что в России появятся районы с полной защитой от БПЛА и крылатых ракет. Также в РФ разработана система воздушного минирования для обороны от беспилотников, пишет сайт 360tv.ru.