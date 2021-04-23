Эстония объявила о высылке российского дипломата

Таллин, 23 апреля. Эстония высылает одного российского дипломата из страны в знак солидарности с Чехией, сообщили в МИД республики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уточнила, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать.

Ранее Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов из республик. Вильнюс объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ, Рига — одного.