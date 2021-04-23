В деревенском доме в Саратовской области найдена мертвой чета пенсионеров

Саратов, 23 апреля. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти пожилых жителей села Урусова. Трупы супругов были обнаружены в их жилом доме на улице Молодежная.

В правоохранительные органы обратились соседи погибших. Сельчане констатировали, что уже четыре дня не видели чету пенсионеров. Полицейские получили разрешение родственников и вошли в дом. Внутри были обнаружены мертвыми 64-летняя хозяйка и ее 67-летний муж.

СК и полицейские выясняют обстоятельства смерти пожилых сельчан. Для установления точной причины гибели тела направлены на экспертизу.

В Саратове в одной из квартир обнаружено тело 59-летней горожанки. На трупе были найдены кровоподтеки, сообщал ФАН.