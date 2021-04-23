Feduk выпустил романтический клип на песню «Водолей»

Композиция «Водолей» получилась очень трогательной и романтичной: Feduk поет об одиночестве и любви. Клип получился под стать тексту трека. Режиссеру Алексею Новикову удалось уловить меланхоличное настроение автора песни. В музыкальном видео полно визуальных метафор: панорамы сменяют крупные и средние планы молодых людей. Главную роль исполнила возлюбленная Feduk — Саша Новикова.

«Она появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его еще более романтичным», — говорится на официальной странице певца на YouTube.

Продюсером клипа выступила известная инди-группа Cream Soda — авторы нашумевших хитов «Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок». Участники коллектива принимали непосредственное участие в записи альбома Feduk «ЙАЙ».

Недавно известный российский исполнитель Дима Билан во время своего концертного тура в Новосибирск снял новый музыкальный видеоклип в заброшенном здании бывшего кардиологического санатория на окраине города.