Лондон, 23 апреля. Россия заставила страны Запада признать мощь своей армии, стянув к границам Украины войска для учений, считают британские журналисты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести от украинских рубежей силы, ранее стянутые в регионе для участия в маневрах. Решение главы Минобороны России привлекло внимание авторов издания из Великобритании The Telegraph, которые решили порассуждать, что же означает подобный шаг Москвы. По их мнению, российское руководство отводит войска потому, что цель их переброски была успешно выполнена, так как России удалось ловко переиграть Запад.

Американский президент Джо Байден связался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, призвав к «деэскалации ситуации», отметили авторы материала. По их словам, таким образом Вашингтон признал огневую мощь, которой обладают ВС РФ. Они подчеркнули, что Москва послала сигнал главе США, позволившему себе выпады в сторону российского президента, о том, что Западу не стоит недооценивать Россию.

«Россия искала способ надавить на Запад и нашла», — высказался военный аналитик Александр Гольц, прокомментировав этот вопрос.

Ранее пользователи бразильского сегмента Сети заявили, что американский лидер Джо Байден должен отказаться от антироссийской риторики. По их словам, Соединенные Штаты устраивают провокации, тем самым вынуждая РФ прибегать к ответным мерам. Бразильцы подчеркнули, что даже предыдущий президент США Дональд Трамп был настроен на более мирную международную политику, чем нынешний глава Белого дома.