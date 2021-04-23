В Совфеде задумались об увеличении продолжительности майских праздников в России за счет новогодних

Москва, 23 апреля. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко полагает, что в будущем можно на постоянной основе увеличить длительность майских праздников.

Сделать это можно будет за счет переноса части нерабочих новогодних дней на май. Матвиенко выразила такое мнение во время общения с журналистами.

«Может быть, провести социологический опрос, узнать мнение граждан. Многие говорят, что январские праздники очень длинные», — заметила Матвиенко.

Изначально с инициативой сделать непрерывные майские выходные в 2021 году выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее предложение поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Выходные дни продлятся с 1 по 11 мая.