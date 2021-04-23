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Елена Панина: Турции пора проявить солидарность с Россией и признать Асада

Политика
Елена Панина: Турции пора проявить солидарность с Россией и признать Асада
Федеральное агентство новостей  / 

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елены Паниной.

Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич сообщил, что президентские выборы в Сирии, которые намечены на 26 мая 2021 года, не могут считаться международным сообществом легитимными. Это заявление однозначно направлено против президента САР Башара Асада, который на днях подал заявку на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства.

Когда-то он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган были хорошими друзьями. Но после начала «Арабской весны» и гражданской войны в Сирийской Арабской Республике их отношения резко испортились. С тех пор Анкара регулярно предпринимает различные усилия по отстранению Асада от власти. Проблема для Турции в том, что она не способна это сделать законным демократическим путем. Сирийский президент на предыдущих выборах в 2014 году победил с подавляющим преимуществом.

Сейчас, скорее всего, Асад повторит свой успех. Как отмечают некоторые турецкие эксперты, сирийская оппозиция не способна противопоставить ему сильного кандидата, так как у нее нет команды и активистов на местах. Помимо того, эта самая оппозиция ассоциируется с Западом, который все это время вводил против Дамаска всевозможные санкции, значительно ухудшившие жизнь простых людей. Когда находящиеся, подчеркнем, за границей оппозиционеры обвиняют Асада в том, что из-за него «в стране нет ни хлеба, ни газа, ни электричества, ни лекарств», обычные сирийцы всем этим утверждениям верить просто не хотят.

Елена Панина: Турции надо проявить солидарность с Россией и Ираном и признать Асада
Федеральное агентство новостей  / 

Они знают, что их экономику, здравоохранение и мирную жизнь разрушили Соединенные Штаты Америки с примкнувшими к ним государствами Европейского союза. Поэтому нелегитимными нынешние президентские выборы в Сирии могут быть преимущественно только в глазах Запада. Однако их признают другие страны, в частности Российская Федерация и Иран.

Анкара вполне могла бы проявить солидарность с Москвой и Тегераном и восстановить отношения с Асадом. Однако она отказывается сделать это, сама себе устраивая сложности на последующие семь лет. При этом в перспективе в отношении Сирии может измениться даже политика Вашингтона. Ведь если США и Россия выйдут на новые договоренности по сирийскому урегулированию и к ним подключатся арабские государства, то Турция окажется попросту в политической изоляции.

И тогда получится, что с Асадом будут говорить абсолютно все, кроме Эрдогана и его свиты.

реджеп тайип эрдоган сирия турция башар асад елена панина
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