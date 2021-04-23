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Четырехлетней дочери блогера Елены Сажиной сделали трепанацию черепа

Шоу-бизнес
Четырехлетней дочери блогера Елены Сажиной сделали трепанацию черепа
Prt Scr instagram.com  /  @helen_yes1

Москва, 23 апреля. Популярный блогер Елена Сажина рассказала о перенесенной дочерью операции. У девочки случайно нашли патологию и сделали трепанацию черепа. 

Четырехлетняя дочь Сажиной Милана упала и травмировала подбородок. В клинике выяснилось, что у малышки кровоизлияние в мозг, вызванное врожденной патологией. У ребенка кавернозная ангиома головного мозга.

«Милане сделали трепанацию черепа, чтобы ее устранить. Теперь восстанавливаемся. Реабилитация будет достаточно долгой и сложной», — сказала блогер в разговоре с изданием «СтарХит».

Мать отметила, что им сильно повезло, что девочка травмировалась. Ведь если бы она не упала, то они бы не узнали о болезни ребенка. Последствия, как считает блогер, могли бы быть гораздо страшнее.

Операция длилась несколько часов, Сажина все это время ждала от врачей хоть какой-нибудь весточки о состоянии дочери. Спустя три часа ей сообщили, что все прошло успешно, и теперь ребенку предстоит длительное восстановление.

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, на днях рассказал о перенесенной операции. На стол хирурга ему пришлось лечь после участия в проекте «Танцы со звездами». Поклонники подумали, что звезда подпортил здоровье из-за шоу, но оказалось, артист хотел сделать свою внешность более привлекательной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Четырехлетней дочери блогера Елены Сажиной сделали трепанацию черепа
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