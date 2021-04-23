Сайт РЖД перестал работать после сообщения о беспрерывных выходных в мае

Москва, 23 апреля. Работа официального сайта РЖД нарушилась после объявления майских праздников непрерывными выходными. О неполадках сообщили пользователи сервиса.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая. Так президент отреагировал на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Россиянам предстоит вернуться к работе только 11 мая.

Пользователи сайта РЖД при попытке воспользоваться сервисом натолкнулись на ошибку. Согласно сообщению на сервисе, сайт временно не может обрабатывать запросы, в связи с чем администрация РЖД принесла свои извинения.