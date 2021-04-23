Эфир: Непризнанные миром геноциды

В пятницу, 23 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Непризнанные миром геноциды».

Геноцид русского народа Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, геноцид армян в Османской империи, геноцид сербов в Косово и Сербской крайне, геноцид палестинцев в Израиле — все это примеры непризнанных западным сообществом, но очевидных для наблюдателей примеров уничтожения этнических или национальных групп путем насилия.

Впрочем, в отношении одного из указанных примеров ситуация начинает меняться — геноцид армян 1915 года признали уже десятки стран, включая Россию, которая сделала это еще в 1995 году. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи в ходе ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в субботу, 24 апреля.

Напомним, факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали свыше 1,5 млн этнических армян, признан некоторыми государствами. Первым это сделал Уругвай. Госдума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении».

Почему, несмотря на очевидные факты, некоторые страны до сих пор отрицают геноцид? Произойдут ли какие-то изменения, если США признают геноцид армян?

Эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции обсудили эксперты: член Координационного совета российско-армянских организаций, председатель общественной организации «Хачмерук» («Перекресток») Ваган Бабаханян; профессор, академик Академии военных наук Вреж Арутюнян; политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов.