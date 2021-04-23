Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 15:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Политика
Академик Арутюнян призвал наладить отношения Армении с соседними странами
15:33
Экономика
Названы главные правила правильной эксплуатации автомобильной резины
15:31
Общество
Найдена причина повторного заражения COVID-19 при высоком уровне антител
15:28
Общество
Детский медицинский автопоезд начал работу в Приморье, ФАН узнал подробности
15:28
Армия
ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали технику условного противника на учениях под Астраханью
15:26
Общество
РЖД объяснила сбой в работе сайта после объявления о 10-дневных выходных в РФ
15:26
Шоу-бизнес
Наставник шоу «Танцы» Мигель рассказал о конфликте с Егором Дружининым
15:26
Общество
Анна Кузнецова: Кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия
15:26
Общество
«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу
15:25
Общество
Минобрнауки заявило, что 18 регионов РФ получат вакцину «КовиВак» до 25 апреля
15:24
Весь мир
Колесо обозрения с людьми «повалилось» в одном из парков развлечений Хартума
15:23
Происшествия
Мать с младенцем погибли от угарного газа в Тульской области
15:23
Общество
Прямой эфир: ток-шоу ФАН «Слово против слова»
15:19
Политика
Война США против России в киберпространстве открыла для Москвы многомиллиардный рынок
15:18
Общество
Опубликован календарь выходных дней на майские праздники в России
15:18
Шоу-бизнес
Хореограф Мигель высказался о причинах закрытия шоу «Танцы» на ТНТ
15:17
Общество
Навальный заявил о прекращении голодовки
15:16
Технологии
Рогозин: эскизный проект космического ракетного комплекса «Байтерек» завершен
15:12
Политика
Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Байдена
15:12
Общество
Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года
Все новости

Опубликовано видео тренировочных полетов ВКС РФ к параду Победы

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 14:37
Армия
Опубликовано видео тренировочных полетов ВКС РФ к параду Победы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 23 апреля. Летчики ВКС РФ отработали подготовку к параду 9 Мая в подмосковной Кубинке.

Об этом информирует сайт 360tv.ru, публикуя видео тренировочного полета девяти российских боевых истребителей. Машины выполнили несколько сложных маневров в воздухе, демонстрируя строгую синхронность и слаженность действий.

С земли за навыками пилотирования наблюдали многочисленные зрители, одобрительно приветствуя каждый вираж российских самолетов.

Ранее сообщалось о проведении масштабной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге, которая прошла с участием более четырех тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов.

вкс парад репетиции
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 133359 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 108169 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 91926 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 57018 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 47024 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Армия / Опубликовано видео тренировочных полетов ВКС РФ к параду Победы
Рейтинг@Mail.ru