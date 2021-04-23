Опубликовано видео тренировочных полетов ВКС РФ к параду Победы

Москва, 23 апреля. Летчики ВКС РФ отработали подготовку к параду 9 Мая в подмосковной Кубинке.

Об этом информирует сайт 360tv.ru, публикуя видео тренировочного полета девяти российских боевых истребителей. Машины выполнили несколько сложных маневров в воздухе, демонстрируя строгую синхронность и слаженность действий.

С земли за навыками пилотирования наблюдали многочисленные зрители, одобрительно приветствуя каждый вираж российских самолетов.

Ранее сообщалось о проведении масштабной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге, которая прошла с участием более четырех тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов.