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Американцам стало стыдно за поведение Байдена во время климатического саммита

Политика
Американцам стало стыдно за поведение Байдена во время климатического саммита
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 апреля. Поведение президента США Джо Байдена во время выступления российского лидера Владимира Путина в ходе климатического саммита возмутило зрителей.

В ходе выступления президента России Байден избегал смотреть в камеру, а как только Путин заговорил, американский лидер и вовсе поспешил надеть маску, сообщает «Экономика Сегодня». Саммит проходил в формате видеоконференции, и Байден оказался единственным из мировых лидеров, кто надел защитное средство. Американским зрителям стало стыдно за поведение своего президента.

«Он единственный сидит как дурак с маской? Как же стыдно...» — написала Angela Renee.

«Байден единственный, кто носит маску», — отметила в комментариях к онлайн-трансляции gibsonk222.

«Тоже заметил! Какой же он чертов позорник...» — ответил gibsonk222 Mike Trevino.

Черная маска американского лидера заставила одного из пользователей скаламбурить и вспомнить серию игр Ninja Gaiden.

«Ниндзя Байден все еще носит маску, хе-хе-хе», — написал astro ayumi.

Несмотря на поведение Байдена и технические сбои, приведшие к дипломатическому скандалу с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Путин смог успешно выступить с речью в ходе саммита. Помощник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал идеи российского лидера рациональными и прогрессивными.

путин россия сша байден климатической саммит
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