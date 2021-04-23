Американцам стало стыдно за поведение Байдена во время климатического саммита

Вашингтон, 23 апреля. Поведение президента США Джо Байдена во время выступления российского лидера Владимира Путина в ходе климатического саммита возмутило зрителей.

В ходе выступления президента России Байден избегал смотреть в камеру, а как только Путин заговорил, американский лидер и вовсе поспешил надеть маску, сообщает «Экономика Сегодня». Саммит проходил в формате видеоконференции, и Байден оказался единственным из мировых лидеров, кто надел защитное средство. Американским зрителям стало стыдно за поведение своего президента.

«Он единственный сидит как дурак с маской? Как же стыдно...» — написала Angela Renee. «Байден единственный, кто носит маску», — отметила в комментариях к онлайн-трансляции gibsonk222. «Тоже заметил! Какой же он чертов позорник...» — ответил gibsonk222 Mike Trevino.

Черная маска американского лидера заставила одного из пользователей скаламбурить и вспомнить серию игр Ninja Gaiden.

«Ниндзя Байден все еще носит маску, хе-хе-хе», — написал astro ayumi.

Несмотря на поведение Байдена и технические сбои, приведшие к дипломатическому скандалу с участием президента Франции Эммануэля Макрона, Путин смог успешно выступить с речью в ходе саммита. Помощник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал идеи российского лидера рациональными и прогрессивными.