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Донбасс сегодня: в Донецке ранен мирный житель, Киев выслуживается перед партнерами

Весь мир
Донбасс сегодня: в Донецке ранен мирный житель, Киев выслуживается перед партнерами
mil.gov.ua  /  Міністерство оборони України

Донбасс, 23 апреля. Украинские силовики нанесли артиллерийские удары по Донецку и Горловке, ранен гражданский. Киевские СМИ готовят провокации у линии соприкосновения. Западные инструкторы принимают непосредственное участие в ведении боевых действий против ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Киева подверглись населенные пункты на донецком и горловском направлениях обороны Донецкой Народной Республики. Здесь украинские силовики активно применяли минометы 120-мм, 82-мм и 60-мм калибра, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы различного типа, также огонь велся из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении обороны обстрелы велись с применением ручных противотанковых гранатометов. Результатом агрессии украинской армии против ДНР стало ранение мирного жителя Донецка. По данному факту Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Марченко по статье «Совершение теракта», сообщили корреспонденту ФАН в надзорном ведомстве.

В Луганской Народной Республике огонь открывался из 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляны три населенных пункта — Молодежное, Лозовое и Золотое-5. Данных о потерях и разрушениях нет.

ВСУ нанесли артудар по Горловке

Днем в пятницу киевские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по пригородам Горловки. Обстрел вели подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с применением 152-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов. На данный момент информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения и защитников ДНР нет.

Этот акт агрессии был произведен во время работы в зоне Операции объединенных сил высокопоставленных делегаций из Литвы и Польши. В управлении Народной милиции ДНР полагают, что таким образом украинское военное командование решило продемонстрировать своим партнерам решительность и готовность к ведению агрессивных действий в отношении республик.

Донбасс сегодня: в Донецке ранен мирный житель, Киев выслуживается перед партнерами
Новостное агентство «Харьков»  / Георгий Медведев

Украинские СМИ готовят провокации против ЛНР

Можно смело говорить о том, что неким «вторым фронтом» в гражданской войне, развязанной киевским режимом против Донбасса, выступают украинские медиа под чутким руководством центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), входящих в структуру сил специальных операций украинской армии. Об этом свидетельствуют данные разведки армейских корпусов обеих республик.

В Народной милиции ЛНР сообщают о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» представителей нескольких украинских телеканалов в сопровождении офицеров 74-го центра ИПсО. Съемочные группы работают в местах дислокации подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады, где совместно с военными готовят сюжеты, дискредитирующие защитников Донбасса и продвигающие для украинской аудитории тезис о якобы стремлении Киева к мирному разрешению конфликта.

Западные инструкторы обучают ВСУ минированию

Военные инструкторы из Великобритании и США обучают украинских солдат ведению войны против республик. Как уточняют офицеры Народной милиции ЛНР, зачастую западные инструкторы акцентируют внимание своих подопечных на запрещенных, а иногда и на террористических методах ведения боевых действий.

В период с 19 по 21 апреля в районе Дмитровки Луганской области иностранные инструктора обучали военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ дистанционному минированию местности. Эти занятия проходили на полигоне вдали от линии боевого соприкосновения.

Но разведка луганчан докладывает, что после учебных занятий, часть военных ВСУ совместно с иностранцами выдвинулись в район сопредельного с Луганском города Счастье на передовые позиции одного из батальонов 80-й бригады для отработки полученных навыков практическим путем. Это свидетельствует о прямом участии иностранных военнослужащих и инструкторов в войне против народа Донбасса.

днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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