Британский учитель устроил ученикам «взрослые» каникулы со стрип-клубом и выпивкой

Сан-Хосе, 23 апреля. Учитель из Англии отвез учеников в Коста-Рику, где устроил несовершеннолетним «взрослые» каникулы. Педагог водил детей в стриптиз-клубы, выпивал с подопечными, а также угрожал им.

Неприятная история случилась с учителем информатики из независимой школы-интерната Лонгридж-Тауэрс близ Бервика-на-Твиде. Преподаватель повез учеников на каникулы в Центральную Америку и устроил им там по-настоящему взрослые «приключения». О недетских впечатлениях в Коста-Рике сообщает The Sun.

Как выяснилось впоследствии, 55-летний педагог руководил группой подростков от 16 до 18 лет из достаточно дорогой школы-интерната. Мужчина организовал детям поездку в каникулярное время, где повел себя весьма неоднозначно. Так, его непедагогическое поведение включало выпивку с несовершеннолетними учениками, походы вместе с подростками в стриптиз-клубы, а также ругань и прямые угрозы в адрес подопечных.

«Я собираюсь пнуть тебя по башке. Я собираюсь тебя убить», — обращался британец к своим ученикам.

По возвращении на родину мужчина не смог вспомнить тех угроз, поскольку был слишком пьян, когда их произносил. Неподобающее поведения учителя удалось обнаружить благодаря оставшимся у подростков корешкам чеков за напитки в стрип-клубе в Коста-Рике. Устроивший детям «взрослые» каникулы Ричард Г. был немедленно уволен из образовательного учреждения.

«Учитель в разное время во время поездки находился в состоянии алкогольного опьянения и поэтому не мог адекватно принимать решения или действовать вместо родителей», — заявили руководители школы.

Кроме того, администрация школы узнала, что женатый отец двоих детей также показывал свое обнаженное тело еще одному педагогу-женщине в их общем гостиничном номере. Герой резонансной истории трудился в престижной школе-интернате в течение 12 лет, где преподавал информатику.

Ричард Г. признал, что вел себя недопустимо. Британец был отстранен от занятий на неопределенный срок и не может подать заявление на повторное обучение в течение трех лет.