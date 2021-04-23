Рыбак из Читы восемь лет скрывался после изнасилования рыбачки в Бурятии

Улан-Удэ, 23 апреля. Любитель рыбной ловли из Читы целых восемь лет скрывался от правосудия после жестокого изнасилования женщины. Как стало известно ФАН, мужчина совершил со своей жертвой половой акт в извращенной форме.

Чрезвычайное происшествие произошло 6 июля 2013 года. Обвиняемый в компании друзей и подруг приехал из Забайкальского края, чтобы порыбачить на берегу реки Витим Баунтовского района Республики Бурятия. Вечером мужчина затащил одну из рыбачек в палатку и совершил с ней половое сношение против ее воли. Потерпевшая на следующий же день написала заявление в полицию.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Спустя почти восемь лет удалось установить местонахождение злоумышленника. Его задержание произведено в городе Чита Забайкальского края, после чего мужчину этапировали в Бурятию, где следствием ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

На допросе обвиняемый не признал своей вины. Однако на очной ставке потерпевшая подтвердила свои показания, которые давала восемь лет назад.

«Мужчина приехал с компанией приятелей на рыбалку из Читы, вместе с ними находились девушки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Вечером рыбаки наварили ароматной ухи, которую стали запивать спиртным. Они даже спели несколько песен у костра».

Потихоньку отдыхающие стали расползаться по палаткам. Возле огня остались обвиняемый и женщина.

«Он затащил отчаянно сопротивляющуюся женщину в палатку и стал срывать с нее пропахшую рыбой и костром одежду. Мужчина несколько раз ударил свою жертву и пригрозил, что убьет ее, если она не прекратит неповиновение. После этого он совершил с ней половой акт в анальное отверстие. Позже экспертиза показала, что насильник нанес легкий вред ее здоровью», — дополнил источник.

Сыщики знали установочные данные подозреваемого, но не могли определить его место нахождение. Однако недавно они задержали его в Чите и привезли в Бурятию.

Обвиняемый не признал своей причастности к совершению преступления. Он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Сейчас читинец находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.