Строительство международной трассы Египет-Ливия-Тунис возобновится спустя 13 лет

Триполи, 23 апреля. Итальянская компания Salini Impregilo возвращается в Ливию спустя 13 лет. Она намерена реализовать проект по прокладке международной автомобильной дороги, соединяющей несколько североафриканских государств.

Контракт на строительство трассы подписан в 2008 году между представителями Рима, Каира, Триполи и Туниса. Однако спустя три года его заморозили после убийства Муаммара Каддафи и последующего десятилетнего кризиса.

Формирование переходного Правительства национального единства подтолкнуло международные компании вернуться в Ливию для реализации ранее заключенных соглашений.

Salini Impregilo начнет строительство с участка в 500 километров от морского порта Эс-Саллум в Египте до ливийского города Эль-Мардж. Специалисты проложат дорогу, возведут 12 мостов, восемь зон обслуживания и шесть парковочных мест.

Второй участок проекта простирается от контрольно-пропускного пункта Рас-эль-Джадир на границе с Тунисом до Мисураты (200 км) к востоку от Триполи. Строители соединят оба отрезка дороги с прибрежной трассой (Тарик ас-Сахили). Над ее открытием сейчас работают члены Совместного военного комитета «5+5».

Федеральное агентство новостей /

Предполагаемый срок завершения реализации проекта рассчитан до конца 2024 года, однако его могут продлить в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Строительство международной автомобильной трассы от Египта до Туниса пройдет в рамках ливийско-итальянского договора о дружбе от 2008 года. Соглашение предусматривает компенсацию в размере 5 миллиардов евро народу североафриканского государства в качестве извинении за оккупацию в прошлом веке.