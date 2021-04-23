Песков назвал россиянам дату выхода на работу после майских праздников

Москва, 23 апреля. Дату выхода на работу после майских праздников озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выходные в мае продлятся с 1-го по 10-е число, 11 мая россиянам придется выйти на работу, отметил Песков. Президент России Владимир Путин согласился сделать майские праздники непрерывными выходными. Это решение не предполагает введение ограничительных мер по COVID-19, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Путин подпишет документ о продлении майских выходных 23 апреля. Соответствующую инициативу предложила главный санитарный врач России Анна Попова.