В морском плену: сириец провел четыре года на судне у берегов Египта

На протяжении последних четырех лет у берегов Египта стоял брошенный грузовой корабль MV Aman, в течение всего этого срока охраняемый сирийцем по имени Мухаммад Айша. По решению суда он был вынужден стать единственным «опекуном» этого судна.

Молодой человек смог вернуться на родину только 22 апреля 2021 года, и теперь он полностью может рассказать историю своего заточения.

'How do I feel? Like I finally got out of prison. I'm finally going to be rejoined with my family. I'm going to see them again.'



After spending almost four years on board an abandoned ship, Mohammed Aisha was freed yesterday and flown home to Syria.https://t.co/Vmw1FOcOWY — ISWAN (@iswan_org) April 23, 2021

В июле 2017 года корабль MV Aman вместе со всей командой был задержан египетскими властями из-за просроченного свидетельства о регистрации и устаревшего оборудования.

Такого рода проблемы нельзя назвать редкостью. Владелец судна пообещал, что экипаж скоро отпустят, а ливанский подрядчик должен был заплатить за топливо для транспортировки корабля. Но экономические трудности заставили владельцев оставить корабль под арестом египтян на якоре неподалеку от порта Адабия в Суэцком канале на неопределенный срок.

Уроженец сирийского Тартуса Мухаммад Айша на тот момент работал на MV Aman менее двух месяцев в должности старшего офицера.

BREAKING: Seafarer Mohammad Aisha is tonight returning to Syria, ending a four-year battle where he was forced to live on an abandoned ship in the Suez Canal. We have been fighting for him every day.



We wish him all the love in the world.https://t.co/P8H2yOJxhs — ITF Seafarers’ Support (@ITFSeafSupport) April 23, 2021

Капитаном судна был гражданин Египта и он первым покинул корабль, после чего местный суд распорядился назначить молодого сирийца «опекуном» MV Aman. На тот момент Айша еще не понимал к чему его обязывает этот приказ, подписав все соответствующие документы.

В 2019 году вся остальная команда покинула корабль, оставив его в одиночестве. Запасы еды за это время подошли к концу, однако окончание срока пребывания Айша было не определено.

В 2020 году, спустя три года его «вахты», на корабле случилось происшествие, существенно изменившее ситуацию. Во время шторма корабль снесло с якорной стоянки и около 8 километров он свободно дрейфовал. Мухаммаду повезло: в конце концов, судно встало на мель всего в нескольких сотнях метров от берега.

Поставки провизии и необходимого для работы электрогенераторов топлива со стороны египетских властей в этот момент прекратились.

«С тех пор никто не снабжает меня пресной водой, продуктами или дизельным топливом. Каждые несколько дней я вынужден вплавь добираться до берега, чтобы добыть еду и воду, а также зарядить телефон. Теперь добираться до берега для меня рискованно из-за холода и плохого здоровья. Несколько раз я чуть не утонул», — рассказал Айша представителям профсоюза моряков в декабре 2020 года.

Кроме физического состояния за время нахождения на судне было подорвано и его психическое здоровье. Почти два года он провел в полном одиночестве, один из которых — без освещения после наступления темноты.

«Ты ничего не видишь. Ничего не слышно. Как будто ты в гробу», — описал сириец свои ночи на корабле MV Aman.

Во время своего заточения Айша смотрел на проплывающие мимо корабли, и даже стал очевидцем недавнего затора в Суэцком канале, заставившем сотни судов на протяжении нескольких дней ждать устранения аварии.

Федеральное агентство новостей /

Он даже неоднократно видел, как мимо на другом корабле проплывал его брат-моряк. Они говорили по телефону, однако не могли встретиться.

The Red Sea Port Authority of Egypt has shirked its responsibility in the shocking case of Mohammad Aisha and the Bahraini-flagged MV Aman. They have a moral duty to act now, whatever the legal rights and wrongs.#ITFSeafarersSupporthttps://t.co/7WRD3ifmqg — ITF Seafarers’ Support (@ITFSeafSupport) April 6, 2021

В конце концов, из-за ухудшения самочувствия и катастрофических условий проживания, Мухаммад Айша сумел привлечь внимание общественности к своей проблеме. Спустя четыре года власти Египта официально разрешили ему покинуть судно и отправиться домой.

«Как будто я вышел из тюрьмы. Я наконец-то воссоединюсь со своей семьей. Я собираюсь увидеть их снова», — рассказал молодой человек корреспондентам BBC.

Опыт Мохаммада, как ни странно, не уникален. В настоящее время нередки случаи, когда долги обязывают владельцев кораблей бросать свою собственность прямо в море, оставляя экипаж на произвол судьбы. Впрочем, в большинстве случаев при этом команде советуют уйти, однако сирийцу с MV Aman такой возможности не оставили.

При этом владельцы корабля из компании Tylos Shipping and Marine Services сообщили, что искренне хотели помочь молодому мужчине, работающему на них, однако не могли отменить судебное решение.

История Мухаммада Айша является показательным примером злоупотребления судовладельцев в отношении простых моряков. Остается надеяться, что внимание к данному инциденту возродит интерес к разрешению подобных проблем.