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Либеральные СМИ просчитались с числом участников на провальных акциях за Навального

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 14:28
Общество
Либеральные СМИ просчитались с числом участников на провальных акциях за Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Жалкие попытки либеральных СМИ хвалебными заголовками показать масштаб незаконных акций активистов движения осужденного Алексея Навального разбиваются о простую математику. Достаточно бегло посмотреть количество зарегистрировавшихся и реально вышедших «тысяч людей по всей России».

На сайте «Свободу Навальному» фигурируют следующие цифры: 203 города и более 460 тысяч человек планировали принять участие в незаконной акции 21 апреля 2021 года. По данным МВД, примерно 14,4 тыс. человек приняли участие в незаконных акциях по всей России. Всего 3,3% от зарегистрировавшихся на специальном сайте.

В Москве планировали протестовать более 136 тысяч человек, а вышли, по разным данным, не более 6 тысяч. Всего 4,4 % от заявленных. В Петербурге — более 58 тысяч, а вышли 6%. Очевидно, акцию не иначе как провальной назвать нельзя.

А если углубиться в подсчеты, то станет вообще «обидно» за оппозицию.

Итак, приступим. По данным Росстата, население столицы составляет 12 692,5 тыс. человек. От этой цифры можно отнять детей дошкольного возраста (их 811,3 тыс., вряд ли они могли бы принять участие в акции). Гипотетически у сторонников Навального была возможность вывести на улицы более 11 миллионов человек. Но эта цифра тоже не объективна. Методы пропаганды ФБК (признан иноагентом в РФ) больше заточены на молодежь в возрасте от «когда мама подарила телефон» до 45, т. е. около 7 млн. Итого получается, что «оппозиционерам» удалось вывести на улицу всего 0,08%. К сожалению, тонны сторонников Алексея Навального по городам найти не удалось. На сайте ФБК их тоже нет. Он больше похож на донат-платформу.

Из этого следует, что госпереворот 91-го нам не грозит. Верхушка «оппозиции» продолжит жить в Европе, снимать ролики на YouTube и TikTok, ругать власть и получать донаты от зомбированных либеральной пропагандой граждан и западных партнеров.

россия навальный сми
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