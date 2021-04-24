В Пензе за сутки скончались шесть человек с COVID-19

Пенза, 24 апреля. В минувшую пятницу на территории Пензы скончались шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причиной смерти стали развившиеся осложнения. Соответствующей информацией поделился региональный оперштаб.

Как стало известно ФАН, из-за обширной пневмонии скончались пять женщин 1932, 1940, 1941, 1947, 1948 годов рождения и один мужчина 1957 года рождения. За все время пандемии на территории Пензенской области было зарегистрировано 44 288 случаев заболевания. Из них 41 640 человек одолели вирус и были выписаны из больниц. Не справились с болезнью 605 горожан.

В связи с неутешительной статистикой, врио главы региона Олег Мельниченко до конца весны продлил режим повышенной готовности, беспрерывно действующий на территории области с марта 2020 года. Соответствующее заявление он сделал на заседании антитеррористической комиссии в пятницу, 23 апреля.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с домом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была обнаружена граната. Прибывшие на место саперы установили, что боеприпас является учебным.