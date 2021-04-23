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Пензенские полицейские накрыли гаражную нарколабораторию

Общество
Пензенские полицейские накрыли гаражную нарколабораторию
 /  Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пенза, 23 апреля. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность цеха по изготовлению марихуаны. Импровизированная лаборатория функционировала внутри одного из боксов гаражного кооператива.

По данным правоохранительных органов, производство было организовано 30-летним жителем Пензы и его 31-летним приятелем. Ранее горожане не имели судимостей. С помощью специального оборудования для выращивания растений и производства наркотических средств группа занималась культивацией конопли и ее последующим сбытом. На месте преступления полицейскими было изъято более полутора килограмм марихуаны и 19-ти кустов конопли. 

Пензенские полицейские накрыли гаражную нарколабораторию
58.мвд.рф  / Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В настоящее время следственной частью Следственного управления УМВД России по Пензенской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с домом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была обнаружена граната. Прибывшие на место саперы установили, что боеприпас является учебным.

россия пенза марихуана наркотики пензенская область умвд
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