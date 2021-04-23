Ищенко: Путин в послании трюком с «украинским сценарием» поставил Запад на место

Москва, 23 апреля. Запад получил предупреждение от российского президента Владимира Путина во время его обращения Федеральному собранию по аналогии с Киевом, считает политолог Ростислав Ищенко.

Геополитическим соперникам РФ лучше не пересекать красную черту, так как последствия подобных действий будут весьма серьезными, сказал президент России в ходе своего выступления. Путин напомнил мировому сообществу о достижениях страны в области вооружений — уже имеющихся у ВС РФ и перспективных, передает «Экономика сегодня» слова Ищенко, сказанные им в эфире YouTube-канала PolitWera.

Глава России поставил на место Запад, использовав тот же трюк, что и с Украиной в 2018 году, когда он предупредил Киев о рисках потери государственности в случае нападения ВСУ на Донбасс, считает политолог. Он подчеркнул, что в послании Путин расширил этот подход на все источники угрозы для РФ, среди которых США и другие государства НАТО, применив «украинский сценарий».

«По поводу Украины было сказано, что она утратит государственность, если нападет на Донбасс. Всем остальным теперь сказано, что если они будут себя неправильно вести и неосторожно обращаться с нашими красными линиями, то тоже могут потерять значительно больше, чем рассчитывают», — констатировал эксперт.

Путин четко дал понять всему миру, что не стоит играть на нервах России, уверен Ищенко. Он подчеркнул, что в Москве продемонстрировали превосходную боеготовность ВС РФ, а также возможность применить их в случае какой-либо угрозы.

Ранее жители Испании поддержали российского президента Владимира Путина после его выступления с посланием Федеральному собранию, заявив о том, что он находится на более высоком уровне, чем западные лидеры.