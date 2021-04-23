Первое уголовное дело после митингов 21 апреля возбуждено в Красноярске

Красноярск, 23 апреля. Полицейские Красноярска возбудили уголовное дело, связанное с незаконным митингом 21 апреля. Оно стало первым с момента проведения нелегального шествия.

Фигурантом является ранее судимый горожанин. Подозреваемый в хулиганстве, как считают в полиции, пришел на несанкционированную акцию и поджег пиротехнику, создав угрозу безопасности окружающих. Правоохранители подчеркнули, что гражданин специально приобрел петарды.

Подозреваемый сам рассказал на камеру блогера, что пронес пиротехнику в место большого скопления людей.