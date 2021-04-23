СК возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса бойцами ВСУ

Москва, 23 апреля. Житель Донбасса пострадал в результате обстрела, который устроили украинские военные. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В правоохранительном органе установили, что бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь по объектам гражданского назначения. Военные прицельно били по поселку шахты «Трудовская». С ранением был госпитализирован 60-летний мирный житель.

Следователи возбудили дело по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. В СК констатировали, что стрельба велась с целью причинить тяжкий вред или убить неограниченное количество людей.

Несколько дней назад Следком возбудил дело по факту минирования территории Донбасса. От незаконных действий пострадал 40-летний мужчина, сообщал ФАН.