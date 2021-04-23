Анна Кузнецова назвала возможных новых получателей помощи по итогам послания Путина

Москва, 23 апреля. Анализируя озвученные президентом России Владимиром Путиным меры помощи для семей с детьми, важно учитывать его поручение правительству о разработке целостной системы мер поддержки. Об этом в интервью ФАН заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Именно в эту программу могут войти различные форматы поддержки тех семей, которые не были отдельно упомянуты в послании. Мы надеемся увидеть в рамках этого комплексного подхода поддержку многодетных, молодых родителей и иных категорий семей, например с детьми с особенностями развития, которым тоже необходима помощь», — заявила детский омбудсмен.

Анна Кузнецова добавила, что разработка программы позволит предусмотреть и комплексную реализацию приоритетных направлений, включая решение демографической проблемы рождением вторых и последующих детей и другими аспектами поддержки семей, материнства и детства.

«Мы связываем большие надежды с той программой, которую готовит правительство. Надеемся, она будет реализована достойным образом», — добавила Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что эта инициатива позволит в том числе разрешить возможные спорные вопросы, которые могут появиться при предоставлении уже анонсированных Владимиром Путиным выплат конкретным получателям. Например, ранее глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей в Общественной палате России Сергей Рыбальченко оценил риск роста числа разводов в России ради выплат для неполных семей.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать «целостную систему мер поддержки семей с детьми». Главной задачей этой инициативы станет сведение к минимуму угрозы бедности для этой категории россиян. В нее будут включены в том числе уже действующие выплаты на первого и второго ребенка от рождения до трех лет для семей с низким доходом, введенные в 2020 году выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также новые меры поддержки, озвученные на церемонии оглашения послания 21 апреля.

Президент анонсировал ежемесячные пособия для неполных семей на детей в возрасте от 8 до 16 лет средним размером 5650 рублей, единоразовые выплаты за каждого школьника и будущего первоклассника в размере 10 тыс. рублей, ежемесячные пособия для беременных женщин, вставших на учет в медучреждении на ранних сроках. Также было озвучено предложение об установлении размера больничного по уходу за ребенком в 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы.