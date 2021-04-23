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В поселке Жизнь произошла массовая гибель скота

Происшествия
В поселке Жизнь произошла массовая гибель скота
ursn.spb.ru  /  Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям

Тула, 23 апреля. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту массовой гибели крупного рогатого скота в поселке Жизнь Чернского района Тульской области.

На место происшествия отправился тульский природоохранный прокурор Нархан Ахмедов, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По итогам проверки будет установлена причина гибели животных и принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Комитет ветеринарии Тульской области накануне сообщил об обнаружении в Чернском районе 150 трупов крупного рогатого скота. Прибывшие на место специалисты взяли пробы биоматериала для анализа на сибирскую язву. Исследование проб подтвердило отрицательный результат. Для решения вопроса по утилизации трупов животных была собрана специальная комиссия.

Амурские тигры съели коров и лошадей у жителей Приморья, сообщало издание Deita.

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