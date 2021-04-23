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Джонни Депп стал гостем «Вечернего Урганта» после суда с Эмбер Херд

Шоу-бизнес
Джонни Депп стал гостем «Вечернего Урганта» после суда с Эмбер Херд
Global Look Press  /  David Zorrakino / Keystone Press Agency

Москва, 23 апреля. Американский актер Джонни Депп появился в эфире программы «Вечерний Ургант». Артист подключился с помощью видеосвязи.

Актер появился на российском телевидении впервые после скандального судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Впрочем, ни одного вопроса, касающегося личной жизни и суда, в студии не прозвучало. Депп выглядел в гостях у Ивана Урганта так, будто ничего не было.

Звезда «Пиратов Карибского моря» рассказывал о музыке и кино, признавался в любви Владимиру Маяковскому, творчество которого ценит. Он удивил своих фанатов рассказом, что на заре карьеры воровал деньги у Николаса Кейджа. Тогда актер разрешил Деппу стать его соседом по квартире.

«Когда Ник рассказывал эту историю вам, он забыл упомянуть, что это были песо, которые валялись по всей его квартире. Это были деньги, оставшиеся от его поездки в Мексику. И я собирал их, затем обменивал в магазинчике на углу на центы и шел купить нам еды на неделю и пачку сигарет», — сказал Депп в разговоре с Ургантом.

После скандального расставания с Эмбер Херд Джонни Депп лишился многих ролей в кино. В частности, его убрали из третьей части картины «Фантастические твари и где они обитают». Его заменил датский актер Мадс Миккельсен.

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