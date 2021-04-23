Инвестирующие в Россию фонды привлекли 86 млн долларов на прошлой неделе

Москва, 23 апреля. Совокупный приток средств в фонды, работающие на российских финансовых рынках, сохраняется несколько недель подряд, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research.

На прошлой неделе фонды, инвестирующие на российских рынках акций и облигаций, привлекли 93 млн долларов, следует из данных организации.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов за неделю, с 15 по 21 апреля, составил 80 млн долларов по сравнению с 60 млн долларов ранее (24-я неделя притока). На российском рынке облигаций со стороны фондов за прошедшую неделю был зафиксирован приток капитала на уровне 10 млн долларов против 40 млн долларов неделей ранее (три недели притока).

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко ранее рассказал ФАН о лучших способах для новичков вложить свои средства. Эксперт выделил биржевые инструменты инвестирования как наиболее привлекательные с точки зрения максимизации дохода.