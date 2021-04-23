Песков объяснил, кого из россиян коснутся нерабочие дни в мае

Москва, 23 апреля. Объявленные президентом РФ длительные выходные в мае коснутся части чиновников. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, на кого распространяются нерабочие дни.

Новые праздничные дни с 1 по 11 мая коснутся многих чиновников, однако, как объяснил пресс-секретарь Владимира Путина, часть госслужащих все же будут работать в период с 4 по 7 мая.

«Многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня, поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, все-таки это связано с эпидемиологической обстановкой», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что те чиновники, которые должны присутствовать на рабочем месте, будут работать.

О нерабочих днях с 1 по 11 мая Владимир Путин объявил 23 апреля. С инициативой сделать майские праздники непрерывными выступил Роспотребнадзор.