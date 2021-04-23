«КиноПоиск» анонсировал документальный сериал о московском «Спартаке»

Москва, 23 апреля. Проект будет посвящен золотой эпохе «Спартака» — периоду девяностых и покажет футбол в контексте истории России. Даже болельщики клуба смогут принять участие в создании сериала.

Документальный проект расскажет о главных героях, достижениях и соперниках московского «Спартака» золотой эпохи. Именно тогда клуб девять раз становился чемпионом России по футболу, трижды завоевывал Кубок России и несколько раз доходил до полуфиналов европейских турниров. В сериал войдут интервью со звездами футбола, тренерами, болельщиками, хроники главных матчей и тренировок, а также видео из личных архивов игроков.

«В истории российского футбола еще не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», — рассказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством Александра Горбачева, а производством проекта займется студия Stereotactic. Помочь в создании могут и болельщики клуба. На официальную почту «Спартака» они могут прислать фото, видео и поделиться воспоминаниями о «Спартаке» девяностых. Премьера сериала состоится на сервисе «КиноПоиск HD» в 2022 году, когда клуб будет отмечать свое 100-летие.

Недавно журналисты итальянского портала Sportal сообщили, что Лучано Спаллетти может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».