Песков оценил вероятность локдауна в РФ на майские праздники

Москва, 23 апреля. Правительство России не планирует вводить новые ограничительные меры на период майских праздников. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин согласила сделать майские праздники непрерывными выходными днями, однако это решение не предполагает введение новых ограничительных мер по коронавирусу, уточнил Песков. Период с 1 по 11 мая в России официально объявлен нерабочим.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к Путину с просьбой сделать дни между майскими праздниками выходными. Президент поддержал предложение и пообещал подписать соответствующий документ 23 апреля.