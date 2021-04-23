Россиян ждут длинные майские выходные. События дня

Легкомоторный самолет упал в Иркутской области
Двое мужчин погибли при падении легкомоторного самолета в Иркутской области. Он рухнул на землю рядом с селом Рысево в Черемховском районе. В экстренных службах сообщают, что воздушное судно было самодельным и не имело опознавательных знаков. В ходе тестовых испытаний самолет буквально вошел носом в землю. Погибли два друга: 55-летний Юрий Борисенко и 70-летний Сергей Самарский.
Захарова обличила бессилие Запада против COVID-19
instagram.com / @mzakharovamid
Излишняя политизация внутри Евросоюза не позволила европейским странам стать лидерами по производству вакцин против COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.
«Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки. Чиновники в ЕС связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям, а самое главное — своему населению, идя против интересов своих собственных стран», — подчеркнула Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, пандемия коронавируса, как лакмусовая бумажка, выявила «колоссальные проблемы в Евросоюзе и, в принципе, на Западе». Экономически успешные державы оказались не в состоянии собрать политическую волю в кулак и просто спасовали перед новым вызовом времени.
Совфед одобрил запрет на иностранное гражданство для госслужащих
Пресс-служба Совета Федерации /
Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. С такой инициативой изначально выступил президент Владимир Путин. Отныне госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства или приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Если за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства чиновники не предоставят этому подтверждение, они будут уволены.
Россиян в мае ждут длинные выходные
Федеральное агентство новостей / Дарья Шмелева
На следующей неделе россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня труда. Исторически сложилось, что 1 и 9 мая — красные дни календаря в стране. Первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными. А отдыхать жители России будут 1-3 мая и 8-10 мая. Кроме того, пятница, 30 апреля, как предпраздничный день будет на час короче. В этом году полку майских праздников прибыло. В воскресенье, 2 мая, православные отмечают Светлое Христово Воскресение. Пасхе предшествует неделя строгого поста — так называемая Страстная седмица.