Россиян ждут длинные майские выходные. События дня

Двое мужчин погибли при падении легкомоторного самолета в Иркутской области. Он рухнул на землю рядом с селом Рысево в Черемховском районе. В экстренных службах сообщают, что воздушное судно было самодельным и не имело опознавательных знаков. В ходе тестовых испытаний самолет буквально вошел носом в землю. Погибли два друга: 55-летний Юрий Борисенко и 70-летний Сергей Самарский.

Захарова обличила бессилие Запада против COVID-19

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Излишняя политизация внутри Евросоюза не позволила европейским странам стать лидерами по производству вакцин против COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT на немецком.

«Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки. Чиновники в ЕС связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям, а самое главное — своему населению, идя против интересов своих собственных стран», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, пандемия коронавируса, как лакмусовая бумажка, выявила «колоссальные проблемы в Евросоюзе и, в принципе, на Западе». Экономически успешные державы оказались не в состоянии собрать политическую волю в кулак и просто спасовали перед новым вызовом времени.