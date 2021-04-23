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Ольга Бузова публично отказалась от годового запаса презервативов
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Ольга Бузова публично отказалась от годового запаса презервативов

Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично отказалась от годового запаса презервативов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 апреля. Певица Ольга Бузова на одной из премий получила в подарок пакет с контрацептивами. Она была шокирована таким презентом и отказалась забирать подарок.

Звезда стала победительницей в номинации «Лучшая певица года» на церемонии вручения всероссийской независимой премии «Топ 100 самых успешных людей России 2021». Она получила презент от спонсора – компании-изготовителя презервативов.

Исполнительница не сразу поняла, что лежит в пакете. Когда догадалась, что ее ждет годовой запас контрацептивов, резко высказалась о подарке.

«В моей жизни были (неприятные люди. – Прим. ФАН), но на сцене принимать подарки (от них) я не намерена», — публично сказала Бузова и с визгом убежала за кулисы.

Певица оказалась не единственной, кто отказался получать подарок с сексуальным подтекстом. Отказались от презента и ведущие вечера Анна Калашникова и Александр Олешко, пишет «Московский комсомолец».

Звезда и экс-ведущая скандального телепроекта «Дом-2» на днях намекнула на новые романтические отношения. Знаменитость заинтриговала фанатов фотографией с роскошным букетом. На расспросы поклонников Бузова отвечать не стала.

бузова подарок звезды
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